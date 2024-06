Faute de solution, le collège Louis Jouvet à Villeurbanne envisage d’héberger deux familles avec enfants à la rue dès le 5 juillet et pour une durée indéterminée.

Le collectif Jamais Sans Toit alerte une nouvelle fois sur les familles à la rue dans la Métropole de Lyon. Hier, dans un communiqué, le collectif assurait que le collège Louis Jouvet de Villeurbanne envisageait d’héberger deux familles avec des enfants à la rue dès le 5 juillet et pour une durée "indéterminée."

l’État droit prendre "ses responsabilités"

Toujours selon Jamais Sans Toit, "178 familles, dont 101 mères isolées, et 354 enfants dont 19 enfants de moins de 3 ans" seraient à la rue dans la métropole de Lyon. Il ajoute : "L’État français ne respecte pas la Convention Internationale des Droits de l’Enfant dont il est signataire. Les droits à l’hébergement et à l’éducation sont bafoués." Le collectif demande enfin à l’État de prendre "ses responsabilités et se montre à la hauteur de ses engagements."

Le 26 juin, le collectif Jamais Sans Toit alertait déjà sur la possible victoire du Rassemblement national aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet qui "ouvrirait la voie à une remise en cause des fondements de notre démocratie." Et d’ajouter : "les personnes étrangères seront les principales victimes de la politique xénophobe et discriminatoire qui sera menée" et les enfants seront "profondément menacés par la mise en œuvre de la préférence nationale".