Plus de 420 décharges de foudre en Auvergne-Rhône-Alpes jeudi

Les orages qui ont balayé la Loire, l'Ain et le Beaujolais ont parfois été très forts. Selon Keraunos, 421 impacts de foudre ont touché la région Auvergne-Rhône-Alpes ces dernières 24 heures.

Alors que sept départements d’Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance jaune pour un risque d’orages, plus de 420 décharges de foudre ont été enregistrées ce jeudi. Le résultat d’un temps très chaud qui "se maintient sur la moitié sud du pays, jusqu’au Jura et aux Vosges" et provoque une instabilité marquée, précise le site Keraunos. Ce vendredi dans le Rhône, la probable intensité de la foudre sera entre 45 % et 60 %. Sur le reste de la région, la probabilité oscillera entre 15 % et 45 %.

Les premiers "déclenchement orageux" sont attendus cet après-midi en Auvergne, avant de toucher Rhône-Alpes à l’ouest, puis le val de Saône. Keraunos indique par ailleurs qu’un orage "violent très localisé en raison de la grêle produite n’est pas totalement exclu."

Pour rappel, il est conseillé de se mettre à l’abri dès lors que l’orage gronde, le risque de foudre à proximité étant élevé.