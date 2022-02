Paul Lacombe, joueur de LDLC ASVEL (Photo by Loic VENANCE / AFP)

Au terme d’une rencontre très disputée contre l’une des meilleures équipes de l’Élite, le champion de France en titre s’est finalement imposé sur son parquet de l’Astroballe (87 à 79) pour s’emparer de la deuxième place et se rapprocher du leader Boulogne-Levallois.

Ça va mieux dans le Championnat de France pour l’Asvel. Toujours malmenés sur la scène européenne où ils n’arrivent plus à s’imposer, les Villeurbannais ont trouvé la clef en France où ils tutoient de nouveau les sommets de l’Élite. Ils l’ont une nouvelle fois prouvé hier en s’imposant contre Monaco (87 à 79), l’une des meilleures équipes du championnat, à l’issue d’une rencontre très accrochée et qui a vu les joueurs en passer par deux prolongations.

Un choc contre le leader en mars

Avec cette victoire, la deuxième contre Monaco en quatre confrontations cette saison (2 en Betclic Elite, 2 en Euroligue), les hommes de TJ Parker doublent au classement leur adversaire du soir et s’emparent de la deuxième place du championnat. Les Villeurbannais ont désormais en ligne de mire Boulogne-Levallois, qui compte deux victoires de plus, et qu’ils affronteront le 6 mars prochain.