Un chantier de nettoyage est prévu à partir du lundi 10 février au parc de la Feyssine à Villeurbanne, après la chute de plusieurs arbres.

Le plus grand parc de Villeurbanne, le parc de la Feyssine, nécessitera des travaux de nettoyage pendant au moins une semaine à partir du 10 février. Cela fait suite à la chute de plusieurs arbres du diapason en herbe du parc. Une dizaine de jardiniers sera mobilisée pour ce chantier, indique la municipalité.

Cette intervention doit permettre de rendre de nouveau accessible et praticable ce vallon de 550 m de long et de 25 m de large, très prisé des promeneurs et adeptes de la course à pied ou du VTT. Par ailleurs, à l'automne 2025, de nouveaux arbres (principalement des chênes, érables, tilleuls et arbres fruitiers) seront replantés pour compléter les alignements du diapason en herbe.

