Villeurbanne : des activités rémunérées pour les jeunes durant les vacances 

Alors que les vacances de la Toussaint débutent dans la région lyonnaise, la ville de Villeurbanne propose différentes activités rémunérées aux jeunes de 16 à 21 ans.

Livraison de repas pour les seniors, rangement des BCD des écoles…, 50 Villeurbannais âgés de 16 à 21 ans vont participer à des activités rémunérées durant les vacances de la Toussaint. Proposés par la municipalité, ces chantiers sont une opportunité "de participer à des missions d’intérêt général variées."

Ils pourront, par exemple, accompagner et orienter les visiteurs dans les cimetières, faire le service en salle dans les résidences seniors, ranger et organiser des centres de documentation ou encore aider à l’entretien des locaux et du matériel de la cuisine centrale.

Encadrés par des animateurs, les jeunes effectueront 27 heures de travail réparties sur une semaine. Chaque mission sera rémunérée 170 euros afin d’accompagner les jeunes dans leur projet personnel, comme un voyage ou le permis de conduire.