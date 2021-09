Villeurbanne : 8000 billets gratuits distribués pour embarquer dans la grande roue des "Invites"

Du 15 au 18 septembre, place à la grande roue à Villeurbanne. Alors que le festival Les Invites s'ouvre ce mercredi, la Ville espère bien donner un avant-goût aux habitants de ce à quoi pourra ressembler la capitale de la culture française l'année prochaine . En ce sens, elle a mis des milliers de tickets gratuits à disposition des visiteurs.

Symbole de la fête foraine et du loisir en famille, la grande roue était en cours d’installation, en début de semaine, devant l’hôtel de ville de Villeurbanne. La commune, qui a été désignée par l'État capitale de la culture pour 2022, a décidé, en accord avec Destination Gratte-ciel, de mettre à disposition des habitants 8 000 tickets gratuits pour profiter de l’attraction. Les billets sont à retirer avenue Henri-Barbusse, quand d’autres ont déjà été distribués dans les centres sociaux pour les adolescents de plus de 13 ans et leurs parents.

Par ailleurs, la 17 édition du festival Les Invites se déroulera sur cette même avenue du mercredi 15 au 18 septembre. La compagnie Festijeux va notamment y déployer un espace ludique aux univers variés.

