Pour sa 17e édition, le festival Les Invites s’apprête à investir les rues de Villeurbanne pour la première fois au mois de septembre. Entièrement gratuit, le festival va faire tourner la tête des Villeurbannais du 15 au 18 septembre avec ses créations artistiques déjantées, de nombreux concerts et des animations pour les enfants.

En 2022, Villeurbanne va vivre pendant un an au rythme de la culture partout et pour tous, la ville ayant été désignée capitale française de la culture par l’État. Dès ce mercredi, et durant 4 jours, les Villeurbannais auront un avant-goût de cette ambiance festive qui s’annonce, avec le début de la 17e édition du festival Les Invites.

Pour ces "retrouvailles avec la culture partagée", les organisateurs ont résolument joué la carte de la jeunesse, tout particulièrement pour la scénographie du centre-ville et pour la programmation du mercredi après-midi, qui sera en grande partie familiale. Une sorte d’entrée en matière dans le projet centré sur la jeunesse et l’éducation populaire qui a permis à Villeurbanne d’être désignée Capitale française de la culture 2022.

La jeunesse placée au coeur de la fête

Lieu central de la transformation de la ville le temps des Invites, l’avenue Henri-Barbusse, au coeur des Gratte-ciel, sera investie pendant quatre jours par la compagnie Festijeux qui y déploiera un espace ludique aux univers variés. Les enfants pourront ainsi s’essayer à des jeux d’adresse en bois, participer à des jeux géants et même se glisser dans la peau de petits architectes pour devenir de véritables apprentis bâtisseurs. Il ne faudra également pas manquer de les emmener faire un tour au "Bar à Mômes", afin de jeter un oeil aux inventions déjantées de ses ingénieurs qui se sont notamment spécialisés dans la "transformation instantanée de patates en chips", le tout dans un univers de fête foraine.

Les adultes ne seront pas en reste avec les nombreux spectacles de cirque et les acrobates en tout genre qui se produiront dans les rues de la ville, mais il faudra parfois penser à lever les yeux, quitte à en perdre la tête. En effet, cette année, le show des Invites se déroule aussi sur les hauteurs de Villeurbanne. Ainsi, toutes les heures, mercredi 15 septembre, un homme apparaîtra sur une tyrolienne entre les tours des Gratte-Ciel, quand il ne dansera pas sur les murs d’immeubles. Une bouffée de sensations fortes sera également offerte aux spectateurs par les trapézistes des compagnies les Philébulistes et les Lendemains, qui se sont associées pour proposer un spectacle de haut vol.

85 représentations en 4 jours

Composante incontournable de ce "grand réveil de la fête" voulu par les Invites, la musique occupera elle aussi une place centrale lors de ces quatre journées de festivités avec une dizaine de concerts au programme. Pour cette 17e édition, les musiques du monde tiendront le haut de l’affiche, l’occasion de découvrir le blues-rock créole du groupe Delgres, tout droit venu des Antilles, ou encore de danser au rythme de la bosa nova du brésilien Jao Selva.

Pendant quatre jours, il y aura réellement de la culture partout à Villeurbanne, près de 400 artistes ont fait le déplacement pour se produire dans les rues de la ville. 85 représentations seront ainsi proposées aux festivaliers, avec, chaque jour, "un grand rendez-vous" en début de soirée. À l’instar de l’"Installation de feu", une "expérience visuelle et sensorielle" réalisée par les magiciens de Carabosse, qui ramèneront la chaleur de la fête dans le coeur des festivaliers.

Toute la programmation du festival est à retrouver ici.

Lire aussi : Villeurbanne, capitale française de la culture en 2022 : la culture partout et pour tous pendant un an, tout ce qu'il faut savoir