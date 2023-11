Stationnement : Lyon dans le top 10 des villes les plus chères

En 2023, la moyenne du prix à payer pour une place de parking en voirie à Lyon se situe à 1,60 euro par heure.

Zenpark, organisme spécialisé dans la location de parking, a dévoilé son baromètre annuel évaluant le coût d'une place de parking à l'heure en voirie. "Nous avons examiné un peu plus de 12 000 espaces de stationnement qui sont disponibles au stationnement sur notre plateforme Zenpark, ainsi qu’une compilation des tarifs appliqués par chaque ville", détaille l'entreprise.

Classée 7e en 2022 au top 10 des villes dont le stationnement est le plus cher en France, Lyon apparait cette fois-ci à la 8e place en 2023. Elle se place ainsi derrière Lille (7e), Nantes (6e), Strasbourg (5e), Bordeaux (4e), Rennes (3e) et Grenoble (2e), mais devant Montpellier (9e) et Marseille (10e). La palme du prix du stationnement le plus cher revient sans grande surprise à Paris, puisqu'il faudra débourser en moyenne 5 euros pour se garer en voirie.

1,60 euro par heure en moyenne pour se garer en voirie à Lyon

De son côté, la capitale des Gaules n'échappe pas à l'augmentation des prix, puisqu'il faut débourser en moyenne 1,60 euro par heure de stationnement. Soit une augmentation de 10 centimes par rapport à 2022. Pour réaliser ce calcul, Zenpark a réalisé une moyenne du prix à payer en zone presto (secteurs les plus commerçants et centralités des quartiers de la ville) et en zone tempo (secteurs de la zone réglementée présentant une demande moindre en termes de rotation).

Zenpark justifie cette augmentation des prix effective depuis quelques années : "De manière générale, l’année 2022 a connu un niveau d’inflation record en France. En moyenne, les prix à la consommation ont grimpé de 5,2 % selon l’INSEE, contre 1,6 % en 2021. De plus, de nombreuses villes adoptent une politique fondée sur la limitation du stationnement en centre-ville, en augmentant les coûts de stationnement, et en favorisant la mise en place de zones limitant la circulation. Des parcs relais, en périphérie de la ville, permettent aux usagers de laisser leur voiture et d’utiliser les transports en commun. Certaines villes construisent des pistes cyclables pour encourager l’usage du vélo, comme à Paris, Lyon et Marseille".

Une forte hausse du coût des amendes en cas de non-paiement

Les amendes fixes de 17 euros pour non-paiement ont été abolies en 2018, remplacées par les forfaits post-stationnement (FPS). Les autorités locales décident elles-même du montant. À Lyon, ces frais sont particulièrement élevés : s'élevant à 35 euros dans les zones tempo et jusqu'à 60 euros dans les zones presto. Dès lors, elle se retrouve en deuxième position, juste après Paris, des villes avec le FPS le plus coûteux en France.