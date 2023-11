Rhône : 10,5 millions d'euros alloués pour les projets des communes

Le président du département du Rhône, Christophe Guilloteau, et les conseillers départementaux ont officialisé la signature des conventions avec les maires bénéficiant du partenariat territorial dans la région Nord.

Mis en place en 2016, le Partenariat territorial est un système d'assistance s'appuyant sur une "logique de projets et d’équité sur l’ensemble du territoire" pour soutenir les initiatives d'investissement des municipalités. Ainsi, cette action représente un engagement significatif envers les maires et les habitants du Rhône, positionnant le département "comme le premier partenaire des collectivités locales". Son objectif principal consiste à "stimuler l'activité économique et l'emploi au niveau local tout en répondant aux besoins essentiels des communes et de leurs administrés."

De ce fait, la collectivité a décidé mardi dernier d’augmenter l’enveloppe du partenariat territorial de 500 000 euros, soit un budget total de 10,5 millions d'euros réunis depuis 8 ans. Par conséquent, cette démarche concerne les sept cantons ayant été englobés dans cet accord, à savoir Anse, Tarare, Thizy-les-bourgs, Gleizé, Belleville en Beaujolais, Val d’Oingt et Villefranche-sur-Saône.

205 projets retenus portés par 144 communes

En 2023, À l'échelle du département du Rhône, ce sont 205 projets pour 144 communes qui ont été sélectionnés en vue de recevoir un soutien financier. Parmi ces demandes, 56% d'entre elles portent spécifiquement sur la rénovation et l'amélioration de l'efficacité énergétique des structures immobilières.

Dans la partie Nord du territoire rhodanien, 81 communes ont déjà initié 111 projets d'envergure. Ces projets ont bénéficié du soutien financier de la collectivité via le partenariat territorial pour un montant total de 6,19 millions d'euros.

En outre, la seconde session de signatures concernant le secteur Sud du territoire rhodanien aura lieu le mardi 28 novembre 2023 à Taluyers.