Vigilance neige : la Métropole de Lyon passe en viabilité hivernale

Suite à l'alerte orange de météo France, neige et plaques de verglas, la métropole de Lyon déclenche son dispositif de viabilité hivernale.

La métropole déclenche son dispositif de viabilité hivernale en raison d'une alerte orange pour neige et plaques de verglas à Lyon et dans le Rhône. Dès cette nuit, les axes routiers seront salés, 60 agents et 20 véhicules seront mobilisés. Ainsi, même si les probabilités d'un blocage sont faibles pour les véhicules légers, elles sont possibles pour les véhicules lourds. Il est conseillé aux usagers de la route d'utiliser des équipements spéciaux, de réduire leur vitesse, et d'augmenter l'interdistance entre les véhicules. Ils sont également invités à prendre les métros et transports en commun.

Selon la métropole, "Les chutes de neige généralisées sont annoncées à partir de 1 h du matin jusqu’à 5 h avec des hauteurs pouvant aller de 1 à 5 cm sur le sud-est et le sud-ouest de l’agglomération, 10 cm sur les Monts d’Or. Pas de risque de neige en centre-ville". Grâce à des températures positives, une amélioration est prévue dès le début de la matinée.