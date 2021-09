(Vidéo) "Les entreprises font face à un manque de salariés" alerte le président de la CCI de Lyon

Philippe Valentin, président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, est l'invité TV "6 minutes chrono". Le sujet du moment : les difficultés de recrutement.

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne couvre 537 communes des départements du Rhône et de la Loire. Elle accompagne les entreprises de l'industrie, du commerce et des services qui représentent plus d'un million d'emplois et 34 % du poids économique du territoire.

A la veille de publier son "Baromètre de conjoncture" pour la rentrée, son président Philippe Valentin, le patron du groupe éponyme, spécialisé dans la construction, fait le point pour "6 minutes chrono", l'émission TV quotidienne de Lyon Capitale, sur la situation des entreprises locales.

Si le moral des patrons "va de mieux en mieux" et que "l'activité reprend", le sujet du moment, "la problématique majeure", est le recrutement. "Les entreprises font face à un manque de salariés. Les carnets de commande se remplissent mais la difficulté est d'honorer ces commandes."

Philippe Valentin évoque aussi le "chantier titanesque", de transformation de la CCI, "un vrai tournant à 180°", pour la remettre au centre du jeu et faire de ce modèle consulaire né au 16e siècle un acteur majeur d'accompagnement du développement économique sur le territoire.