Important épisode de pollution ce samedi à Lyon

Le bassin lyonnais connaît actuellement un épisode de pollution en raison d'un nuage de poussière venu d'Afrique du Nord. La préfecture a déclenché le premier seuil d'alerte.

Nouvel épisode de pollution de l'air à Lyon. La préfecture a annoncé ce samedi 30 mars en début d'après-midi qu'elle activait le niveau information-recommandation, premier niveau d'alerte, en raison d'une mauvaise qualité de l'air. La pollution est principalement due à un nuage de poussière désertique présent dans le secteur des Côteaux du Lyonnais et dans le bassin lyonnais / nord-Isère.

#QualitéAir



Un épisode de pollution de l'air causé principalement par un nuage de poussière désertique est en cours dans le secteur des Côteaux du Lyonnais et dans le bassin lyonnais / nord-Isère.



La préfète active le niveau information-recommandation. pic.twitter.com/ws6AMTXs7i — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) March 30, 2024

Cette démarche vise ainsi à protéger en priorité les personnes les plus sensibles à la pollution atmosphérique (patients souffrant d'une pathologie chronique, asthmatiques, insuffisants respiratoires ou cardiaques, personnes âgées, femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants...).

Le #sable du #Sahara est présent en grande quantité ce matin dans le ciel lyonnais ! De bonnes pluies sont attendues avec risque de dépôt.

Photo: Raphaël Proust pic.twitter.com/4LQCO61FdV — Lyon Météo (@LyonMeteo69) March 30, 2024

Des niveaux élevés sur la moitié est de la région

D'après Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, une importante partie de la région serait concernée et en alerte orange. "Cet épisode est dû à un fort système dépressionnaire venant d'Afrique du nord important de grandes quantités de sables. De nombreux dépassements des seuils d'information et d'alerte ont été constatés hier, et ce matin, les niveaux restent très élevés sur une large moitié est de la région", précise l'observatoire.