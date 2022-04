Les vigilances s'accumulent en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le quart sud-est de la France. Après l'alerte orages, ce sont désormais des vents violents et des risques d'avalanches qui contraignent Météo France à appeler à la prudence.

Dans la région, excepté le Rhône, l'Ain et la Savoie, tous les départements sont concernés par une vigilance déclenchée par Météo France pour cette fin de semaine.

La Savoie et l'Isère sont placés en vigilance jaune avalanches jusqu'au samedi 23 avril, 16 heures minimum, selon Météo France. À l'ouest de la région, les départements de la Loire et de la Haute-Loire ont été placés en alerte jaune orages et vent violent. Une disposition qui s'applique jusqu'en fin d'après-midi, samedi 23 avril.

Risques d'inondations dans le sud de la région

Les pluies se feront intenses ce week-end au sud de la région lyonnaise. L'Ardèche et la Drôme ont respectivement été placés en pluie-inondation et vent violent. Des précipitations qui seront également accompagnées d'orages le samedi 23 avril.

Quant au Cantal et au Puy-de-Dôme, Météo France a placé les deux départements en alerte jaune jusqu'à ce vendredi 22 avril, 19 heures.