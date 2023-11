Vent, pluie, inondations l’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune

À l’approche de la tempête Ciaran, les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes passeront en vigilance jaune pour le vent, ou encore la pluie et un risque d’inondations à partir de minuit.

Alors que la nuit s’annonce particulièrement agitée sur les départements du littoral breton à l’approche de la tempête Ciaran, la région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait être touchée dans une moindre mesure. Dans la nuit, mais également jeudi. Les départements de la région passeront donc en vigilance jaune pour le vent, ou encore la pluie et un risque d’inondations à partir de minuit.

De possibles inondations dans l'Est

Sont concernés par la vigilance jaune pour le vent : le Rhône, l’Ain, l’Isère, la Loire, la Drôme, le Cantal, l’Ardèche, l’Allier et le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Les rafales de vent resteront toutefois modérées. Dans la région lyonnaise, selon le fondateur Guillaume Séchet, le fondateur du site Météo Ville, le vent devrait atteindre jeudi "80, 90, voire 100 km/h, mais pas davantage", ce qui est "assez fréquent" entre Rhône et Saône. Autrement dit, "ce n’est pas une tempête remarquable pour Lyon".

Le passage de la tempête Ciaran devrait néanmoins s’accompagner d’intempéries importantes par endroits. De quoi faire passer plusieurs départements en vigilance pluie-inondation; Sont concernés, la Haute-Savoie, la Savoie, l’Isère, le Cantal et l’Ain.

