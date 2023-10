Ciaran, ne sera "pas une tempête remarquable pour Lyon"

Depuis quelques jours la tempête Ciaran génère de nombreuses inquiétudes dans une partie de la France. Lyon devrait être épargné jeudi, avant d’être touché samedi par une autre dépression.

À partir de mercredi soir, la tempête Ciaran, en provenance d’Amérique du Nord, va frapper les côtes bretonnes avec des vents pouvant atteindre 150 km/h et un risque de submersion marine sur le littoral atlantique. Bien qu’éloignée de plus de 800 km de la Bretagne, la ville de Lyon "sera quand même touchée par un coup de vent, du fait de sa position au nord de la vallée du Rhône" et des reliefs qui l’entourent, explique le météorologiste Guillaume Séchet.

#Météo #Bretagne #TempêteCiaran 🔴💨🌊 Violentes rafales de vent et vives inquiétudes en bord de mer

💨 130 à 150 km/h en bord de mer loc. 170 ;

🌊 Submersions des rivages exposés ;

💨 100 à 130 km/h dans les terres localement davantage sur le 29.

À Lyon, selon le fondateur du site Météo Ville, le vent devrait ainsi atteindre jeudi "80, 90, voire 100 km/h, mais pas davantage", ce qui est "assez fréquent" entre Rhône et Saône. Autrement dit, "ce n’est pas une tempête remarquable pour Lyon, elle le sera uniquement sur une partie de la Bretagne et de la Normandie", souligne ce spécialiste.

Une dépression plus forte touchera Lyon samedi

En revanche, ce devrait être un peu différent samedi, alors qu’une autre tempête touchera la France de manière "plus généralisée". Cette dépression qui ne porte pas encore de nom "devrait davantage concerner les régions situées au sud de la Loire, mais il est possible que Lyon, du fait de la configuration de la vallée du Rhône soit davantage touchée que jeudi", explique Guillaume Séchet. Précisant que "des rafales à 120 km/h pourraient toucher la ville".

"Des rafales à 120 km/h pourraient toucher la ville, mais cela devrait être plus marqué à Saint-Étienne et sur les reliefs" Guillaume Séchet, fondateur du site Météo Ville

Ces épisodes de vent devraient s’accompagner de beaucoup de pluie, comme cela est déjà le cas depuis plusieurs jours, exception faite de ce mardi, qui tient lieu d’accalmie. Les cumuls ne devraient toutefois pas être très importants, en revanche l’accumulation de pluie sur plusieurs jours pourrait, à terme, entraîner des inondations.