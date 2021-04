Vaulx-en-Velin : quatre Vaudais incarcérés pour trafic de drogues

(Photo by Damien MEYER / AFP)

La police a mis la main sur un réseau de drogues à Vaulx-en-Velin en banlieue lyonnaise. Quatre individus, soupçonnés d'être à la tête du trafic, ont été interpellés.

Le Progrès rapporte dans ses colonnes l'interpellation ce mardi de quatre Vaudais soupçonnés par la police d'être les instigateurs d'un réseau de drogues. Ils avaient deux points de deal proches des écoles où se vendaient cocaïne, héroïne et cannabis. C'est grâce à l'enquête de la Sûreté départementale du Rhône depuis fin 2019 que ces individus ont été arrêtés.

Lors des perquisitions aux domiciles de ces personnes, près de 2 kilos de cannabis, 2 kilos d’héroïne et 2 kilos cocaïne ont été retrouvés. En plus de cela, des armes de poing ont été découvertes avec plusieurs chargeurs et environ 160 000 euros en espèces.

Les malfrats ont été présentés au tribunal judiciaire de Lyon, mis en examen puis incarcérés pour trafic de stupéfiants.