Vaccin : "record" pulvérisé, près d'1 million de Français ont pris rendez-vous lundi soir après l'allocution de Macron

Après l'allocation d'Emmanuel Macron, lundi soir, qui a notamment annoncé l'élargissement et le renforcement du pass sanitaire dès les prochains jours, les Français se sont rués sur la vaccination. Le site Doctolib a enregistré plus de 7 millions de connexions. Et 900 000 rendez-vous de vaccination ont été pris. Juste lundi soir.

Le visage grave, Emmanuel Macron, le président de la République, a exhorté les Français à se faire vacciner devant "une reprise forte de l'épidémie" en France, en raison d"un variant Delta très contagieux". Emmanuel Macron a martelé que "nous avons un atout maitre, qui change tout : le vaccin". "Le vaccin divise par 12 le pouvoir de contamination (du virus) et diminue de 95 % les formes graves. C'est une nouvelle course de vitesse qui est engagée. Vacciner un maximum de personnes, partout, à tout moment. Nous sommes une grande nation, une nation de science. Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français, c'est le seul moyen de retour à la vie normale".

Pression maximale mise sur les "non-vaccinés"

Le président de la République a "mis la pression" sur les non-vaccinés. Le pass sanitaire sera largement élargi à partir du 21 juillet puis début août. Le 21 juillet aux lieux de culture rassemblant plus de 50 personnes (au lieu de 1000 actuellement). Et début août, pass sanitaire élargi dans les bars, les restaurants, les avions, les cars, les maisons de retraite, les hôpitaux, les centres commerciaux. Pour aller presque partout, en somme. Les tests PCR deviendront eux payants cet automne. La vaccination passe aussi obligatoire pour les soignants (avec des contrôles à partir du 15 septembre) et pour les professionnels au contact des personnes fragiles (en tout près de 4 millions de personnes).



7,5M de connexions lundi soir sur Doctolib !

Après ces annonces, les Français se sont rués sur la vaccination. Le site Doctolib a enregistré... 7,5M de connexions après l'allocution de Macron et près d'1 million de rendez-vous ont été près. 926 000 Français ont pris leurs rendez-vous pour leurs deux doses de vaccin, lundi soir. Un large record. Jusqu'à présent, la journée avec le plus de rendez-vous pris, au mois de mai, comptait environ 400 000 rendez-vous.

Près d'un million de personnes ont pris rendez-vous pour se faire vacciner sur Doctolib hier (926 000 précisément, en grande majorité après 20h), deux fois plus que le précédent record.

Environ les deux tiers ont leur rdv dans au moins une semaine.

Les chiffres de la vaccination

Au 11 juillet, en France

35 500 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin en France (soit 53 % de la population)

26 838 000 personnes sont complètement vaccinées en France (soit 40 % de la population)

Au 8 juillet, en France :

83,6 % des + de 75 ans on reçu au moins une dose de vaccin (dont 78,1 % sont complètement vaccinés) 82,1 % des 60-74 ans ont reçu au moins une dose de vaccin (dont 73,4 % sont complètement vaccinés) 70,8 % des 50-59 ans ont reçu au moins une dose de vaccin (dont 55,7 % sont complètement vaccinés) 51,6 % des 18-49 ans ont reçu au moins une dose de vaccin (dont 30,5 % sont complètement vaccinés)



