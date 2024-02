Une torche olympique des Jeux d’Albertville mise en vente à Lyon 

Jeudi 15 février, la maison de vente aux enchères De Baecque et Associés proposera à l’achat une torche olympique des Jeux d’Albertville, réalisée par Philippe Starck. La mise à prix est de 10 000 euros.

À quelques mois du coup d’envoi des Jeux olympiques d’été de Paris 2024 et alors que la France devrait décrocher cet été l’organisation des JO d’hiver 2030, une torche olympique des dernières olympiades organisées en France va être mise en vente à Lyon. Comme cela a été repéré ce lundi par nos confrères du Progrès, jeudi 15 février la maison de vente aux enchères De Baecque et Associés va en effet proposer à l’achat l’une des 130 torches olympiques créées par le designer Philippe Starck pour les JO d’hiver d’Albertville en 1992.

Mise à prix, 10 000 euros

Fabriquée en tôle d’acier inoxydable brossée dans les usines d’Ugine en Savoie, non loin d’Albertville, familièrement surnommée "la Corne", cette torche symbolise les cornes des vaches de race tarentaise. Le modèle qui sera proposé à la vente et qui présente de micro rayures a été estimé entre 10 000 et 12 000 euros par la maison de Baecque et Associés. La mise à prix sera donc de 10 000 euros.

La mise à prix sera de 10 000 euros. (Crédit Dr - Mason De Baecque et Associés)

L'artefact sera visible mercredi 14 février de 10h à midi, puis de 14h à 18h, et jeudi 16 février de 9h à midi.