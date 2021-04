Une "super lune rose" dans la nuit du 26 avril à Lyon

Pour les courageux et les curieux, une "super lune rose" sera visible dans le ciel lyonnais à 3h31 dans la nuit du 26 au 27 avril. Explications :

Une super lune rose sera visible depuis Lyon dans la nuit du 26 au 27 avril. Pendant cette nuit exceptionnelle, la lune sera près du point le plus proche de la Terre relativement à sa trajectoire. C'est ce qui explique sa taille plus grande que d'habitude, d'où le nom de "super lune".

Pour être exact, elle sera à 356 500 kilomètres de la surface de la Terre. Pour l'oeil humain elle semblera plus grosse de 15 % et elle renverra beaucoup plus de lumière.

Cependant, malgré son appellation de "lune rose", la lune que nous verrons ne sera pas forcément rose. Cette dénomination provient des fleurs souvent de couleur rose qui poussent généralement en cette saison. La couleur rose renvoie donc plutôt à la couleur du printemps.