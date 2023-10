Une sénatrice LR demande la déchéance de nationalité de Karim Benzema

Une sénatrice Les Républicains demande la déchéance de nationalité de Karim Benzema après que le ministre de l'Intérieur a affirmé qu'il était "en lien avec les Frères musulmans".

Moins d'une semaine après l'attentat terroriste qui a couté la vie à un professeur à Arras, et dans un contexte d'extrêmes tensions entre Israël et le Hamas, la surenchère politicienne se poursuit. Ce mercredi, c'est la sénatrice Les Républicains Valérie Boyer qui s'illustre en publiant un communiqué de presse dans lequel elle "demande la déchéance de nationalité de Karim Benzema". L'élue du parti de Laurent Wauquiez s'en prend même au Ballon d'Or obtenu par le joueur en 2022, demandant de "lui retirer".

"Monsieur Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les Frères Musulmans", juge Darmanin

Ce communiqué fait suite aux propos tenus par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce mercredi. Il affirmait ainsi sur le plateau de CNEWS : "Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement... Monsieur Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les Frères Musulmans... Nous nous attaquons à une hydre que sont les Frères Musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère comme le disait Gilles Kepel." Le ministre était invité à réagir au message de soutien adressé par Karim Benzema aux habitants de Gaza : "Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants.", a-t-il écrit sur X.

Lire aussi : Affaire Rieu-Benzema : un procès coup de pub pour le militant d'extrême droite

Selon RMC Sport qui a contacté l'entourage du ministre, ce dernier s'appuierai notamment sur son refus de "chanter la Marseillaise" et son "prosélytisme sur les réseaux sociaux". Plus surprenant, pour justifier ses accusations, le ministre s'appuie sur les mêmes éléments soulevés par le militant du parti d'extrême droite d'Eric Zemmour, Damien Rieu, à savoir : un like apposé sur une publication publiée à la suite de publication de caricature de Mahomet dans la presse sur laquelle on pouvait lire : "Qu'Allah fasse descendre son châtiment sur celui qui empiète sur l'honneur du prophète." Mais aussi sur ses liens avec l'immam de Meaux, perquisitionné dans le cadre de l'assassinat de Samuel Paty.

Sollicité, Me Sylvain Cormier, le conseil de Karim Benzema est pour l'instant indisponible. A noter par ailleurs que le joueur brondillant a été transféré cet été au club d'Al-Ittihad en Arabie Saoudite l'un des sept pays à reconnaître les Frères musulmans comme une organisation terroriste avec la Russie, la Syrie, l'Egypte, le Bahrein, les Emirats arabes unis et l'Autriche.

Lire aussi : Accusé de diffamation par Karim Benzema, Damien Rieu est relaxé