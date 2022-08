Une nuit des étoiles organisée en plein coeur de Villeurbanne le 5 août

Ce vendredi 5 août, à l’occasion de la première soirée de la nuit des étoiles, Villeurbanne organise une soirée pour observer la voûte céleste depuis le quartier des Gratte-Ciel.

Que vous soyez passionné d’astronomie ou simplement émerveillé par la richesse de la voûte céleste il ne faudra pas manquer l’événement organisé ce vendredi 5 août à Villeurbanne. À l’occasion de la première soirée de la nuit des étoiles, qui se déroule cette année du 5 au 7 août, la municipalité organise un événement en plein coeur du quartier des Gratte-Ciel.

En partenariat avec l’association française d’Astronomie, la Ville propose une soirée d’observation des étoiles de 19h30 à minuit au niveau du 169, cours Emile-Zola. "Une soirée pour apprendre à se repérer dans le ciel, découvrir les constellations et les principaux objets du ciel", explique la mairie. Des télescopes et lunettes astronomiques seront prêtés aux visiteurs, qui peuvent aussi venir avec leur propre matériel pour les plus passionnés qui sont équipés.

En parallèle de l’observation des étoiles et des planètes, des astrophysiciens seront là pour répondre aux questions des curieux. Un concert ouvrira la soirée sur le site du laboratoire extérieur des Gratte-Ciel.