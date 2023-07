Sud Radio vient d'obtenir une fréquence à Lyon. Il s'agit de la 35e radio lyonnaise.



Une nouveauté est attendue très prochainement dans le paysage radiophonique lyonnais. Dès l'automne prochain, les Lyonnais pourront écouter Sud Radio sur 105.8.

Réunie mercredi 5 juillet, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) - qui gère les fréquences assignées à l’audiovisuel (utilisées pour la diffusion de la TNT, de la télévision, de la radio FM et DAB+ et par satellite) - a attribué une fréquence à Sud Radio.

Sud Radio (filiale de Fiducial Medias depuis le 9 septembre 2013, holding dont fait partie Lyon Capitale) devient ainsi la 35e radio lyonnaise.

Sud Radio, qui sera disponible sur la fréquence FM 105.8, appartient à la catégorie E, celle des radios généralistes à vocation nationale.

Les radios FM privées à Lyon



Catégorie A - Radio associatives

Brume - CapSao - Radio Arménie - Radio Canut - Radia Judaïca Lyon - Radio Pluriel - Radio Salam - RCF Lyon - Sol FM



Catégorie B – Radios commerciales

Générations - Jazz Radio - Lyon 1ere - Radio Espace - Radio Scoop - Tonic Radio - Impact FM



Catégorie C – Radios nationales avec décrochage

Chérie FM Lyon - M Radio Lyon - Nostalgie Lyon - Nova Lyon - NRJ Lyon - RFM Rhône-Alpes/RFM Lyon - Virage Radio Lyon - Virgin Radio Lyon



Catégorie D – Radios thématiques

BFM Business - Fun Radio - Radio Classique - Radio Orient - Rire et Chansons - RTL2 - Skyrock



Catégorie E – Radios généralistes

Europe 1 - RMC - RTL - Sud Radio



Les radios publiques à Lyon



France Bleu Isère - France Culture - France Info - France Inter - France Musique - Mouv'

*dont fait partie Lyon Capitale.