Une nouvelle marche pour le climat à Lyon pour assiéger la métropole

Après la réussite de la première marche pour le climat du 8 septembre, ils vont cette fois-ci faire le siège de la métropole de Lyon.

"Plus qu'une marche pour le climat, mieux qu'une marche pour le climat !", le samedi 13 octobre, les citoyens vont cette fois-ci faire le siège de la métropole de Lyon. Après le succès de la marche du 8 septembre, qui a réuni plus de 15 000 personnes, les organisateurs veulent montrer qu'il n'est pas encore trop tard pour "freiner le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité".

À 15 heures, ils se retrouveront devant l'hôtel de ville de Lyon place des Terreaux, pour "découvrir les différentes batailles à mener et à gagner ces prochains mois", puis se rendront jusqu'à la métropole de Lyon, pour assiéger le bâtiment : "nous lui ferons savoir que nous n'acceptons pas ses petits pas, ses demi-engagements en deçà des exigences de l'Accord de Paris sur le Climat."

La décision du président David Kimelfeld d'adopter un vœu contre les énergies fossiles (lire ici) ne leur suffit pas, les organisateurs veulent désormais voir la métropole faire plus pour le climat. D'autres marches seront organisées le même jour à travers toute la France. Comme lors des précédentes, les bannières politiques sont interdites, le rassemblement se voulant citoyen et non violent.