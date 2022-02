Une nouvelle école de Villeurbanne bientôt occupée pour loger une famille sans abri

Sans logement, une nouvelle famille de Villeurbanne pourrait bientôt être abritée dans une école de la ville par Jamais Sans Toit. Si aucune solution ne lui est proposée d’ici mercredi 9 février, le collectif prévoit de l’installer dans l’héberger dans l’école Jean Jaurès.

En ce mois de février, les opérations visant à héberger des familles et leurs enfants à la rue se poursuivent dans les écoles de la Métropole de Lyon. Après l’école Gilbert Dru, à la Guillotière, où deux enfants et leurs parents sont hébergés à compter de lundi 7 février, ce pourrait bientôt être au tour de l’école maternelle Jean Jaurès, à Villeurbanne, d’abriter l’une de ses élèves et ses parents, pour qu’ils ne "dorment plus dans une voiture".

Si aucune solution n’est trouvée par les autorités d’ici ce mercredi 9 février, "malgré les nombreuses démarches faites par sa famille depuis des mois", le collectif Jamais sans toit a prévu d’héberger cette petite fille dans l’établissement. "Nous ne pouvons supporter que cette famille, dont la maman est enceinte de 8 mois, soit à la rue et que la scolarité de leur fille soit remise en question !", alerte le collectif dans un communiqué.

