Une nouvelle action de nettoyage prévue dans le Rhône

Le 31 mars prochain, l'association Diving for future organise une nouvelle action de nettoyage du Rhône à hauteur du pont Gallieni.

Les bénévoles de l'association Diving for future renfileront leur combinaison de plongée le 31 mars prochain. En marge d'une action de nettoyage, plusieurs équipes sauteront dans le Rhône à 9h. Les plongeurs partiront de la rive droite, à hauteur du pont Gallieni situé entre le second et 7e arrondissement.

Lors de l'opération Clean in Lyon tenue en septembre dernier, 1,2 tonnes de déchets avaient été sortis de la Saône. Parmi eux des vélos, des roues, ou encore des trottinettes. Le dernier nettoyage de Rhône avait mené à un poids de pêche similaire. Avec ces actions, l'association basée à Feyzin espère sensibiliser les citoyens sur l'état d'urgence écologique des fleuves lyonnais.

Lire aussi :