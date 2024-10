Un mois après la rentrée, les syndicats d'enseignants s'inquiètent du manque de recrutement d'enseignants remplaçants dans l'Académie de Lyon. Le syndicat FO appelle à la mobilisation mercredi 9 octobre devant le Rectorat de Lyon.

Une douzaine de potentiels enseignants remplaçants attendent encore d'être recrutés dans l'Académie de Lyon. Bien qu'ils aient raté leur concours de justesse au mois de juin, leur position dans le classement les rend prioritaires et aurait dû leur donner la possibilité d'enseigner, notamment pour remplacer les lauréats démissionnaires ; mais un mois après la rentrée, ils attendent toujours d'être appelés.

"Chaque année, ils nous font le coup", souffle Jane Urbani, secrétaire départementale du syndicat FO des enseignants du premier degré. "Ils essayent de faire des économies en se passant des candidats inscrits sur liste complémentaire", explique-t-elle.

Cette main d'œuvre supplémentaire serait pourtant plus que bienvenue, compte tenu du manque d'enseignants dans les écoles maternelles et primaires. "J'espère qu'on aura avoir gain de cause parce que les besoins sont là et qu'il y en aura davantage dans les mois à venir [...] Il ne reste que douze candidats, il faut absolument les prendre", martèle Jane Urbani.

Bientôt plus assez de remplaçants en réserve ?

Si une quinzaine de candidats sur liste d'attente ont déjà été appelés, cela reste insuffisant aux yeux de la syndicaliste. D'autant qu'ils ont été mobilisés pour des remplacements sur le long court, ce qui réduit le vivier de remplaçants pour des périodes ponctuelles. "S'ils sont appelés sur des postes entiers, on va vite se retrouver sans remplaçants", alerte Jane Urbani.

Pour encourager le rectorat à recruter ces derniers enseignants, le syndicat FO appelle à un rassemblement mercredi 9 octobre à 14h, devant le rectorat de Lyon, dans le 7e arrondissement. Une demande d'audience auprès du recteur a été faite.