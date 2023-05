L'intersyndicale des étudiants appellent la jeunesse à manifester à Lyon jeudi 11 mai pour protester contre la réforme des retraites.

Alors que les mobilisations contre la réforme des retraites durent depuis plus de quatre mois, les étudiants sont toujours autant mobilisés pour battre le pavé. La prochaine manifestation lyonnaise est prévue jeudi 11 mai, à 14 heures. le parcours reliera la place Jean Macé et la place Guichard.

Lire aussi : Concilier scolarité et manifestation, "c'est possible" pour les étudiants à Lyon

La jeunesse appelle donc une nouvelle fois à descendre dans la rue, pour protester contre la réforme des retraites. "Cet appel de la jeunesse se fait dans le cadre de la prochaine manifestation prévue le 6 juin, date à construire. C'est pour se rappeler que le gouvernement a passé en force une loi abjecte, dans un mouvement général et massif en contradiction avec les volontés d'un gouvernement méprisant", déplore Manon Moret, secrétaire général du syndicat étudiant lyonnais, l'UNEF.

💪 11 mai : déferlante de la jeunesse



Une journée de mobilisation à l’appel des organisations de jeunesse contre Macron et son monde aura lieu le jeudi 11 mai à 14h place Jean Macé à Lyon. pic.twitter.com/0awvfkZ31d — Lyon Insurrection (@LyonInsurrectio) May 10, 2023

Contre une "politique précarisante"

Au-delà des retraites, les étudiants manifestent plus largement contre "une politique précarisante qui persiste chaque année", et dans laquelle "le gouvernement ne répond pas du tout, avec un déni total de ce que les jeunes ont vraiment besoin", rappelle la syndicaliste étudiante.

Lire aussi : Précarité étudiante et réforme des retraites, les étudiants de Lyon se mobilisent

Dernière motivation, les jeunes dénoncent la "répression policière" à l'encontre des manifestants. "Dans ce contexte social tendu, pas mal de jeunes ont été arrêtés, rien qu'à voir la manifestation violente du 1er mai, où même mon T-shirt a des tâches de brûlées causées par des palets de lacrymogène. Que l'on soit à Lyon ou ailleurs, la répression est assez féroce et le gouvernement refuse d'accepter cette vérité", accuse Manon Moret.



À Lyon, la manifestation du 1er mai avait été émaillée de nombreuses dégradations (voitures en flammes, incendies de poubelles ou d'abribus, vitrines fracassées et commerces pillés) et affrontements avec les forces de l'ordre. Elle avait été la plus violente des manifestations depuis le début de la mobilisation

Lire aussi : Lyon se réveille avec les stigmates du 1er mai