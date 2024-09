Neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages

Le Rhône, l'Ain, la Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont concernés ce mercredi par une vigilance jaune pour un risque d'orages.

Pour la deuxième journée consécutive, une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes est concernée par une vigilance pour un risque d'orages. Météo France a ainsi placé neuf départements en vigilance jaune ce mercredi. Il s'agit du Rhône, de l'Ain, de la Loire, de la Haute-Loire, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Cette vigilance est valable pour la matinée et surtout en soirée pour les départements de l'est de la région. Des "orages forts, mercredi soir et dans la nuit de mercredi à jeudi" sont attendus selon Météo France.

Huit département en vigilance pluie-inondation

A noter également que huit départements d'Aura ont été placés en vigilance pluie-inondation. Il s'agit du Rhône, de la Loire, de la Drôme, de l'Ardèche, de la Haute-Loire, du Cantal, du Puy-de-Dôme et de l'Allier.