Une ferme illégale mise au jour et fermée près de Lyon

Le 28 avril dernier, la Sûreté départementale a démantelé une ferme illégale à Vaulx-en-Velin. L’établissement employait aussi plusieurs étrangers en situation irrégulière.

Mercredi dernier, la Sûreté départementale du Rhône était saisie par le parquet de Lyon et la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) dans le cadre d’une enquête visant une ferme illégale à Vaulx-en-Velin. Dépêchée sur place deux jours plus tard, la police judiciaire a découvert une cinquantaine de poules, moutons et chèvres "vivant dans des conditions d’hygiène déplorables".

L’enquête des forces de l’ordre a révélé que les animaux auraient été abattus dans des constructions préfabriquées, avant que les produits fermiers dérivés de cette exploitation ne soient vendus dans une épicerie de Vaulx-en-Velin. La SPA a déposé plainte pour maltraitance animale avant de prendre en charge les bêtes.

De plus amples investigations ont également permis de déterminer que le propriétaire de l’établissement employait six personnes, trois membres de sa famille et trois étrangers en situation irrégulière. Ces derniers étaient logés sur place et ont reconnu être payés par l’exploitant. Selon les informations fournies par la police, ces salariés n'étaient déclarés ni à l’URSSAF ni aux services fiscaux.

En attendant les suites judiciaires et administratives de cette affaire, le propriétaire a été sommé de cesser ses activités illégales.