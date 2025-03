En 2022, une jeune femme perdait la vie sur l'autoroute A6, près de Lyon, après avoir voulu s'interposer dans une bagarre impliquant deux hommes, condamnés ce mardi 18 mars.

Mardi 18 mars, deux ans après les faits, le tribunal de Villefranche-sur-Saône a condamné les deux prévenus, Najim B. et Abdelmajid A., à 4 ans et 3 ans de prison ferme avec mandat d'arrêt. Les deux hommes, présents à bord du même véhicule, en étaient venus aux mains dans la nuit du 19 au 20 octobre 2020, sur la bande d'arrêt d'urgence de l'A6 à hauteur d'Anse.

Leur altercation avait coûté la vie à la troisième passagère, qui, en tentant de s'interposer, a chuté sur l'autoroute avant d'être fauchée par un poids lourd.

Il était aussi reproché aux deux individus, âgés aujourd'hui de 23 et 22 ans, d'avoir fui les lieux du drame sans même prévenir les secours. Le petit ami de la victime, au volant, circulait sans permis de conduire et sous l'emprise de stupéfiants et probablement d'alcool.

Lire aussi : Lyon : un collecteur de carton incendié dans le quartier de la Guillotière