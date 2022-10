Rhône : appel à témoins après une rixe mortelle sur l’A6

Mercredi soir aux environs de minuit une jeune femme à pied a perdu la vie sur l’autoroute A6, au niveau d’Anse, percutée par un camion. Un accident mortel qui serait survenu juste après une bagarre sur la voie.

On en sait désormais un peu plus sur les circonstances dans lesquelles une jeune femme est décédée la nuit dernière sur l’autoroute A6, en direction de Marseille, peu après le péage de Villefranche-sur-Saône. Juste avant d’être percutée et tuée sur le coup par un poids lourd, la victime aurait été impliquée dans une bagarre sur le bord de la chaussée.

Selon la CRS autoroutière, elle serait descendue d’une voiture stationnée sur le bas côté en compagnie, vraisemblablement, de deux hommes qui ont pris la fuite après l’accident. La gendarmerie a lancé un appel à témoins pour les retrouver, le véhicule recherché serait de la marque Ford.

Cet appel à témoins vise aussi à identifier la victime. Vêtue d’une jupe et d’un haut noir, elle avait de longs cheveux bruns et aurait entre 20 et 30 ans. Si vous disposez d’informations permettant de l’identifier, de retrouver les fuyards ou d’éclaircir l’accident, vous pouvez contacter la gendarmerie au 04.72.47.20.60. Une enquête a été ouverte par le parquet de Villefranche-sur-Saône.

Lire aussi : Rhône : un piéton tué sur l’A6 près de Villefranche-sur-Saône