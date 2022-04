Sur une période de près d’un an et demi, un voleur âgé de 23 ans se serait introduit dans une dizaine d’entreprises de l’Est lyonnais pour dérober du matériel informatique. Au moment de son identification, il se trouvait déjà en prison.

Le résultat d’une enquête conduite par la Sûreté départementale sur des cambriolages survenus dans une dizaine d’entreprises de Vaulx-en-Velin et Décines-Charpieu entre décembre 2019 et septembre 2021 est pour le moins original. Au moment de l’identification de leur suspect, les enquêteurs se sont rendu compte que l’homme à l’origine de ces vols d’ordinateurs et tablettes était déjà incarcéré.

Âgé de 23 ans, le suspect a finalement été extrait le 5 avril du centre de détention de Saint-Quentin-Fallavier, où il se trouvait, afin d’être interrogé par les enquêtes. Lors de sa garde à vue, il a reconnu, selon la Direction départementale de la sécurité publique, "la majorité des faits" qui lui étaient reprochés. Il devait être présenté ce mercredi 6 avril devant un juge.