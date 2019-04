Une dixième déchèterie mobile à Lyon

Une dixième déchèterie mobile va être ouverte à Lyon, à partir de ce 27 avril.

Depuis la rentrée 2018, la métropole de Lyon expérimente un service de déchèteries mobiles dans sept arrondissements et sur Villeurbanne. Au nombre de neuf, jusqu'à présent, elles sont ouvertes un jour par mois, le mercredi ou le vendredi de 14 heures à 20 heures et le samedi de 10 heures à 16 heures. Une dixième déchèterie va être ouverte place du Prado dans le 7e arrondissement, chaque 4e samedi du mois (27 avril, 25 mai, 22 juin). Comme dans les autres, il est possible de déposer les encombrants, cartons, métaux, bois. Les gravats, déchets verts, dangereux ou électroniques doivent toujours être apportés en déchèterie classique. Avec ce concept, la métropole espère voir diminuer les dépôts sauvages. Les déchèteries mobiles trouvent également leur utilité dans un contexte où les habitants des centres urbains délaissent leur voiture et ne se rendent plus forcément dans les lieux de collecte excentrés.