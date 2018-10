Une date et des détails sur la prochaine élection de Collomb maire de Lyon

Gérard Collomb devrait être élu maire de Lyon le 5 novembre lors d’un conseil municipal extraordinaire.

Selon l'AFP, qui confirme une information de Lyon Mag, le conseil municipal extraordinaire pour élire le nouveau maire de Lyon aura lieu le 5 novembre. L’élection aura lieu le lundi matin, avant le conseil métropolitain programmé l'après-midi.

Selon nos informations, le scrutin aura lieu à bulletin secret dans des isoloirs. Plusieurs incertitudes planent sur le choix de certains membres de la majorité actuelle : vont-ils voter pour un autre nom que Gérard Collomb ? Chaque vote, qui se fera de manière manuscrite, devrait être scruté et les écritures recoupées. Du côté de l'opposition, on se plaît à rire de la situation : “Il n'est pas impossible que certains noms soient écrits en lettres capitales.” Par ailleurs, les groupes d'opposition réfléchissent actuellement à la marche à suivre, certains souhaitant ne pas assister au scrutin pour laisser la majorité voter seule et compter le nombre exact de voix que Gérard Collomb recevra de son propre camp. Si rien n'est acté pour l'instant, les élus ont désormais moins d'un mois pour fourbir leur stratégie.