Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 19 au 21 juillet

Alors que les vacances battent leur plein pour beaucoup, Lyon reste vibrante. Lyon Capitale a sélectionné pour vous les immanquables de ce week-end du 19 au 21 juillet.

Le cinéma en plein air au Stade Dumont

Dans le cadre de "Tout le monde dehors", la MJC Espace des 4 Vents organise des séances de cinéma en plein air avec au programme ce vendredi "Le royaume des Chats" d’Hiroyuki Morita. La séance est gratuite et se déroulera au Stade Dumont.

Les Jardins des Chartreux proposent leur Open Air estival

Un week-end estival orné de concerts et d’animations pour un été doux et festif. Au programme cette année : musique argentine, rock, musique brésilienne mais aussi de la variété française. Des activités seront aussi au rendez-vous, et pour les gourmands, une buvette, un snack et un goûter sucré seront également présents. L’entrée est gratuite, de 15h00 à 23h00.

Les activités du bar "Taille-Crayon" à Villeurbanne

Ce samedi, le bar "Taille-Crayon" vous donne rendez-vous pour des spectacles de théâtre, de cabaret ou de clowns. Le festival de théâtre aura lieu ce samedi et se terminera le week-end prochain, l’entrée est à 5€.

L'atelier de customisation de vinyles du 7e

Pour les amateurs de galettes noires, un atelier de customisation de vinyle sera animé par DJ SUNLET à partir de 13h45 à La Commune. L’atelier est accessible dès 5 ans et trois sessions d’une heure avec DJ SUNLET seront disponibles. Un atelier de customisation restera en libre-service et accessible à tous. L'entrée est gratuite.

Les dimanches de l'Ile Barbe

Direction l’Ile Barbe pour un événement mixant danse, cirque et musique du monde. Sur place : jeux de société en libre service, ateliers bracelets brésiliens, spectacles, concerts. C’est de 15h à 21h et l’entrée est gratuite.

