Une brasserie lyonnaise remporte la médaille d’or lors des Untappd Community Awards

La brasserie lyonnais Dwyn Brewing a remporté la médaille d’or et de bronze lors des Untappd Community Awards 2024, le grand concours international de bières artisanales.

La bière artisanale lyonnaise a brillé lors des Untappd Community Awards 2024. La brasserie Dwyn Brewing, située Montagny, au sud-ouest de Lyon, a en effet remporté la médaille d’or et de bronze lors du concours international. Le premier prix a été attribué à l’Écume, une bière acidulée et iodée relevée par du citron vert, dans la catégorie "Sour - autre Gose". La médaille d’or a quant à elle été attribuée à Neptune, une sour acidulée alliant le fruit de la passion et le basilic.

Maximilien Traeger et Paul Thomé, les fondateurs de Dwyn Brewing, ont célébré leurs victoires comme une "immense fierté pour notre jeune brasserie et une belle reconnaissance du travail artisanal et pointu que nous menons depuis nos débuts." Leur brasserie propose actuellement plusieurs bières artisanales aux différentes saveurs, aussi bien pour les professionnels du secteur que pour les particuliers.

Lors de cette 2e édition des Untappd Community Awards, 25 462 bières de 7 033 brasseries à travers le monde ont été distinguées. par les membres de la communauté Untappd.

