Une avalanche fait quatre morts dans le Puy-de-Dôme

Dimanche 25 février, une avalanche survenue à 1 600 m d’altitude a coûté la vie à quatre alpinistes au Mont-Dore, dans le massif du Sancy.

Quatre alpinistes qui évoluaient dans le massif du Sancy, dans le Puy-de-Dôme, ont trouvé la mort dans une avalanche dimanche 25 février. Les quatre victimes et trois autres personnes qui ont été légèrement blessées se trouvaient au-dessus de la station de ski du Mont-Dore lorsqu’ils ont été emportés par une coulée survenue vers 14 heures au lieu-dit du Val d’Enfer, à 1 600 m d’altitude.

19h : Fin des opérations de secours suite au glissement d'un manteau neigeux au Mont-Dore



⚠️@meteofrance a émis un bulletin d'avertissement rouge pour coulées de neige



Le préfet appelle chacun à la plus grande prudence dans la pratique des activités de montagne



Restez informés pic.twitter.com/PJzlWGnK0U — Préfet du Puy-de-Dôme (@Prefet63) February 25, 2024

D’après la préfecture du Puy-de-Dôme, le groupe d’alpinistes était accompagné d’un guide et était encordé au moment où il a été enseveli par la neige. Certains d’entre-eux disposaient de DVA (Détecteur de victimes d’avalanches), qui ont contribué aux recherches des secours selon les services de l’État. Une cinquantaine de secouristes ont été engagés sur place, dont 14 gendarmes du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) et du groupe de montagne de la gendarmerie, 21 sapeurs-pompiers et deux chiens spécialisés dans la recherche de victimes d’avalanche.

Une enquête ouverte

Selon l'AFP, les trois blessés légers ont été hospitalisés. Le parquet de Clermont Ferrand a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident.

Après les chutes de neige importantes survenues durant le week-end et alors que le manteau neigeux reste instable, dans un communiqué, le préfet du Puy-de-Dôme, Joël Mathurin, "recommande, aux adeptes de la montagne, la plus grande prudence pour les jours à venir".