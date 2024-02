Le quart de finale de Coupe de France entre Lyon et Strasbourg se jouera devant au moins 54 000 spectateurs au Groupama Stadium mardi 27 février.

Invaincu depuis le 26 janvier 2024, toutes compétitions confondues, l'Olympique lyonnais arbore un bilan de dix victoires en douze sorties. Les joueurs de Pierre Sage restent même sur une série de cinq victoires d'affilée en Ligue 1 et Coupe de France avant d’affronter mardi 27 février le Racing club de Strasbourg en quart de finale de la Coupe de France.

Un match à guichet fermé ?

Une belle dynamique qui a permis aux Lyonnais de mobiliser les supporters rouge et bleu, qui seront présents en nombre demain soir au Groupama Stadium pour ce match à l’élimination direct, qui pourrait envoyer l’OL en demi-finale de la compétition. Dimanche, 54 000 spectateurs avaient déjà réservé leur billet pour la rencontre. Un chiffre qui pourrait encore progresser d’ici à demain soir et permettre à l’OL de disputer un match à guichet fermé. "Nous en saurons plus dans la journée sur la tendance des dernières ventes", confie-t-on du côté du club ce lundi matin.

Un record à 58 230 spectateurs

D’une capacité de 59 186 places, qui inclut le parcage visiteurs qui peut accueillir jusqu’à 3 000 spectateurs, depuis son ouverture le Groupama Stadium a enregistré neuf rencontres de l’OL à plus de 57 000 spectateurs. Pour trouver trace du record d’affluence pour un match de l’équipe lyonnaise, il faut remonter au 18 septembre 2022 lorsque les Lyonnais s’étaient inclinés 0-1 face au PSG, devant 58 230 spectateurs. En deuxième position, on trouve ensuite un derby entre l’OL et l’ASSE le 25 février 2018. 58 069 spectateurs avaient assisté à ce match nul. Une rencontre européenne entre l’OL et le FC Barcelone complète le podium. Le 25 février 2018, devant 57 889 spectateurs, les Lyonnais avaient tenu tête à ce grand d’Europe, rentrant au vestiaire sur un score de parité (0-0).