Une adolescente de Genay portée disparue après une fugue

La gendarmerie de Neuville-sur-Saône vient de lancer un appel à témoins pour retrouver une adolescente de 15 ans portée disparue de la commune de Genay, après une nouvelle fugue.

Portée disparue fin mars avant d’être retrouvée saine et sauve quelques jours plus tard, Clara G., une adolescente de 15 ans originaire de Genay, a de nouveau disparu. Dans un appel à témoins partagé dimanche, la gendarmerie de Neuville-sur-Saône précise que la jeune fille n’a plus donné signe de vie à sa famille depuis le 21 mai.

"Coutumière des fugues"

D’après les forces de l’ordre, "coutumière des fugues", l’adolescente a fugué aux environs de 15h30 de son domicile et ses parents sont "sans nouvelles" depuis. Brune aux yeux marrons, Clara porte un piercing à la narine droite et mesure 1m56. Au moment de sa disparition elle portait un jean, un débardeur blanc, une paire de basket addidas blanche, un sac à main bleu ciel et une veste de survêtement noire.

Si vous possédez des informations permettant de la localiser vous pouvez contacter le 17 ou la brigade de gendarmerie de Neuville-sur-Saône au 04 78 91 30 45.