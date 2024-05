Un temps couvert avant des éclaircies dans l'après-midi à Lyon

Le ciel est très nuageux ce jeudi matin à Lyon et dans toute l'agglomération. Le soleil devrait être de retour dans l'après-midi.

C'est une nouvelle matinée nuageuse qui attend les Lyonnais et les Lyonnaises ce jeudi. Le ciel est très couvert avant le retour d'éclaircies et du soleil dans l'après-midi. Dans la soirée un risque d'averses sera également possible.

Côté température, il fait 15 degrés ce jeudi matin et le thermomètre grimpera jusqu'à 20 degrés au meilleur de la journée. Des températures plutôt fraiches pour la saison car 3 degrés sous les normales mais qui ne devrait pas remonter avant la fin de semaine à Lyon.