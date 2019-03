Un séisme ressenti de Bordeaux à la région Auvergne-Rhône-Alpes

Un tremblement de terre de magnitude 4,9 a été ressenti dans le sud-ouest de la France ce mercredi matin. Les secousses se seraient propagées jusque dans la Loire.

Un séisme de magnitude 4,9 a eu lieu ce mercredi matin à 10h56 entre la Gironde et la Charente-Maritime. Un tremblement de terre qui a été ressenti jusque dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, rapporte le journal Le Progrès. La secousse a été ressentie dans tout l'ouest de la France et a plus de 400 km à vol d'oiseau dans la Loire. Vers 11h29, un autre séisme d'une intensité de 2,8 sur l’échelle de Richter s’est produit au même endroit.

Selon le Jérôme Vergne, sismologue au Bureau central sismologique français (BCSF) interrogé par le journal Sud Ouest, cet événement est “relativement exceptionnel”. “Le dernier événement d’une amplitude équivalente et même légèrement supérieure, dans la région de Bordeaux, remonte à 1759 selon nos connaissances et avait eu lieu dans l’Entre-deux-Mers”, a déclaré le scientifique à nos confrères. Pour le moment aucune victime ou dégât n'ont été signalé.