Un record de chaleur vient encore de tomber à Lyon

Le lundi 12 novembre vient de rentrer dans l'histoire de la météo à Lyon. Un record de température vient de tomber.

Lyon est bien parti pour conserver son titre, non envié, de ville française de plus de 500 000 habitants la plus touchée par le réchauffement climatique (lire ici). 20,6 degrés ont été relevés ce lundi 12 novembre. Le record de 1995 et ses 20,4 degrés est donc battu. À l'autre extrémité, on retrouve le 12 novembre 1946 et ses 3,1 degrés dans le centre-ville. Depuis le début de l'année, les records de températures ont été battus 9 fois à Lyon.