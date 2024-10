Un pompier blessé au domicile d'un homme drogué au GBH à Lyon

Un pompier a été blessé à la main alors qu'il intervenait au domicile d'une personne ayant consommé de la drogue.

Ce mardi, il était 5h du matin quand les pompiers ont été appelés pour intervenir au domicile d'un homme victime d'un malaise, dans le 2e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, l'homme avait appelé les pompiers après avoir absorbé une substance toxique.

Arrivé dans l'appartement, les pompiers ont rapidement été pris à partis par l'individu âgé de 36 ans. L'homme était incontrôlable et a blessé sérieusement un soldat du feu à la main droite. Le pompier s'est vu délivrer une ITT de dix jours.

Interpellé et placé en garde à vue, le suspect a reconnu les faits et a expliqué qu'il ne se souvenait plus de la soirée car il avait consommé du GHB, substance classée comme stupéfiant et appelée aussi "drogue du violeur".

Ce mercredi, la préfecture du Rhône a apporté son soutien au sapeur-pompier à travers un Tweet. Le Sdmis 69 a déposé plainte après cette agression.