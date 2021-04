Un pique-nique géant pour les célibataires à Lyon cet été

L'association lyonnaise "Amitié Loisirs Entre Nous", propose un pique-nique géant pour les Lyonnais célibataires, au Parc de la Tête d'Or près du Monument des droits de l'Homme, le 25 juillet à 12h.

Covid-19, distanciation, gestes barrière... vous êtes seul et vous en avez assez d'attendre l'âme soeur depuis votre écran, confiné depuis un an et demi ? Cet événement est fait pour vous. La très sérieuse association "Amitié Loisirs Entre Nous", dédiée à favoriser les rencontres entre les personnes isolées, propose un pique-nique géant au Parc de la Tête d'Or le dimanche 25 juillet, pour les célibataires. Les organisateurs expliquent : "l'objectif premier est de se faire des amis, de briser la solitude."

C'est la troisième édition de ce pique-nique pour les célibataires, ouvert à tous et gratuit. Si vous êtes intéressé, il suffit de venir le 25 juillet avec votre repas et votre bonne humeur, dans le Parc de la Tête d'Or, près du Monument des droits de l'Homme. Tout sera organisé pour que les relations se tissent facilement, pour un déjeuner ou plus...

Les organisateurs attendent près de 500 personnes comme l’année dernière. La page de l'événement est ICI.