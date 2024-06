Un millier de personnes réunies à Lyon contre l'antisémitisme

Ce mardi soir, un rassemblement contre l'antisémitisme a rassemblé, à Lyon, environ 1000 personnes selon la préfecture.

Dix jours après le viol à caractère antisémite d'une jeune fille de 12 ans à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, un rassemblement contre l'antisémitisme a réuni à Lyon, à l'appel du Crif et de la Licra, environ 1000 personnes mardi soir selon la préfecture.

"On est forts, on est fiers, on est juifs et en colère", ont scandé les manifestants en remontant de la place des Jacobins à la place des Terreaux en brandissant des drapeaux aux couleurs de la République et des pancartes "juive violée, République en danger", racontent les journalistes de l'AFP.

Mi-juin, une jeune fille a été violée par des adolescents qui l'ont traitée de "sale juive" et menacée de mort dans cette ville de banlieue au nord-ouest de Paris. "Ce qui est arrivé à cette petite fille, c'est une infamie", a déploré la députée Renaissance de la 13e circonscription du Rhône, Sarah Tanzilli, qui tenait en tête de cortège une banderole "non à l'antisémitisme, oui à la République". D'autres candidats aux législatives étaient également présents dans le cortège (Anne Brugnera, Thomas Rudigoz, Sandrine Runel, Boris Tavernier ou encore Jean-Paul Bret.)

A lire aussi : Un rassemblement ce mercredi à Lyon après le viol d’une jeune fille juive à Courbevoie

Dans le cortège, Nathalie Levy est venue manifester pour "montrer notre soutien en tant que juifs à l'ensemble de la communauté, en France, mais pas seulement", face à "l'antisémitisme et l'importation d'un conflit à des milliers de kilomètres".

Arrivé vers 20h sur la place des Terreaux, le cortège a respecté une minute de silence pour la jeune fille violée à Courbevoie.