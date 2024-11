Un mercredi frais et humide à Lyon, jusqu'à 7 degrés attendus

C'est une nouvelle journée nuageuse et plutôt fraiche qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce mercredi.

Pour ce troisième jour de la semaine, le froid s'installe durablement à Lyon et dans toute la région lyonnaise. S'il fait déjà 6 degrés ce mercredi matin, le thermomètre ne dépassera pas les 7 degrés au meilleur de la journée.

Des températures plutôt fraiche pour la saison et qui devraient de nouveau baisser jeudi et vendredi. Côté ciel, c'est une journée nuageuse durant laquelle des averses résiduelles sont attendues jusqu'en après-midi qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais. Avant un retour au sec en fin de journée et potentiellement l'apparition de quelques éclaircies.