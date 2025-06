Un lundi entre averses et orages à Lyon, jusqu'à 23 degrés attendus

C'est une journée instable qui attend le ciel lyonnais ce lundi 2 juin 2025 avec des orages et des averses attendus tout au long de la journée.

Pour débuter cette nouvelle semaine, la première du mois de juin, c'est une journée instable qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais. Un temps instable avec quelques averses en matinée, devenant plus fortes et parfois orageuses en deuxième partie de journée.

Côté températures, il fait 18 degrés ce lundi matin mais le thermomètre ne dépassera pas les 23 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison mais largement en baisse par rapport à la veille où le thermomètre affichait 31 degrés.