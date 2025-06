Vincent Parisot, directeur de la communication et de la responsabilité sociale chez Orange Grand Sud-est, est l'invité 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Un rapport du Sénat, publié en 2016, soutient que 100 millions de téléphones dorment dans les tiroirs ds Français et qu'on ne collecte qu'environ 15 % des téléphones portables disponibles.

"Et c'est dommage ! explique Vincent Parisot, directeur de la communication et de la responsabilité sociale chez Orange Grand Sud-Est. Parce que dedans, il y a des métaux précieux, des métaux rares. Donc ça évite de les extraire pour fabriquer de nouveaux téléphones. Nous, on récupère ces téléphones-là. On en a récupéré plus de 900 000 cette année, 50 000 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes."

Orange peut se targuer d'être le seul opérateur en France à avoir déployée une filière de recyclage solidaire pour les téléphones portables.

Reprise de téléhones portables dans les collèges de la métropole de Lyon

"Ceux qui ont une valeur sont repris lors de l’achat d’un téléphone neuf, et les autres sont recyclés. Pour cela, on les collecte dans les boutiques, en partenariat aussi avec les collectivités locales, avec certains collèges et lycées. On l’a fait avec Villeurbanne, par exemple, pour récupérer ces téléphones qui repartent dans une filière de recyclage. Soit ils sont remis en état et remis dans le circuit reconditionnés – on vérifie que la caméra fonctionne, que la batterie est en bon état, que l’écran est fonctionnel. Tout ce qui doit être changé l’est. C’est fait en France à travers une filière française. Et si le téléphone est trop ancien ou trop abîmé, on récupère les métaux précieux pour fabriquer d’autres téléphones ou produits ayant besoin de ces matériaux."

Et de conclure : "globalement, c’est un emploi solidaire pour environ 20 000 téléphones recyclés par an. En plus de remettre des téléphones dans le circuit, cela favorise l’insertion professionnelle dans ces métiers du recyclage, qui sont extrêmement intéressants."

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chronos. Nous accueillons aujourd'hui Vincent Parizeau, bonjour. Vincent Parizeau, vous êtes le directeur de la communication et de la responsabilité sociale Orange Grand Sud-Est. Le 12 juin, vous inaugurez une nouvelle boutique, une boutique green à la Croix-Rousse. Boutique green, on va en parler. Alors Orange, vous êtes le seul opérateur à déployer une filière de recyclage solidaire pour les téléphones portables en France. Je regardais un chiffre qui date de 2019, on doit être à peu près à ça, de l'Alliance française et de l'industrie du numérique, qui disait qu'on avait entre 50 et 100 millions – c’est énorme – de téléphones portables qui dormaient dans les tiroirs. Il y a un véritable enjeu sur la filière du recyclage de nos smartphones ?

Il y a un enjeu capital. Je vois que vous avez hésité parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est plus de 50 millions. C'est incroyable. Donc on a tous, quelque part dans un tiroir, un, deux, trois, quatre, cinq téléphones qui dorment. Et c'est dommage, parce que dedans, il y a des métaux précieux, des métaux rares. Donc ça évite de les extraire pour fabriquer de nouveaux téléphones. Nous, on récupère ces téléphones-là. On en a récupéré plus de 900 000 cette année, 50 000 dans la région.

Ça représente quoi, 900 000, sur le nombre de téléphones qu'on vend chaque année ?

En fait, il y a à peu près 30 % des téléphones qui sont soit repris, soit recyclés. Il y a une chose que les gens ne savent pas : certains de vos téléphones que vous avez dans votre tiroir ont une valeur, comme une voiture. Il y a une cote Argus, et on peut les faire reprendre dans une boutique. Ils sont évalués.

Ça, c’est concret, parce qu’on a chacun, effectivement comme vous le disiez, un, deux, plusieurs smartphones chez soi. On les garde, on ne sait pas pourquoi. Ces téléphones, ils ont une valeur, c’est-à-dire une valeur de reprise ?

Ça, c’est la reprise. C’est un programme RE qu’on a lancé il y a quelques années maintenant. Ceux qui ont une valeur sont repris lors de l’achat d’un téléphone neuf, et les autres sont recyclés. Pour cela, on les collecte dans les boutiques, en partenariat aussi avec les collectivités locales, avec certains collèges et lycées. On l’a fait avec Villeurbanne, par exemple, pour récupérer ces téléphones qui repartent dans une filière de recyclage. Soit ils sont remis en état et remis dans le circuit reconditionnés – on vérifie que la caméra fonctionne, que la batterie est en bon état, que l’écran est fonctionnel. Tout ce qui doit être changé l’est. C’est fait en France à travers une filière française. Et si le téléphone est trop ancien ou trop abîmé, on récupère les métaux précieux pour fabriquer d’autres téléphones ou produits ayant besoin de ces matériaux.

Je disais, Orange est le seul opérateur à déployer cette filière de recyclage solidaire pour téléphone portable en France. Finalement, la filière, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur son fonctionnement, sur le process au final ?

On récupère les téléphones. Ensuite, ils sont envoyés dans certains lieux – il y en a un très grand à Niort, par exemple – où ils sont triés : ceux qui sont récupérables et ceux qui sont recyclables. Globalement, c’est un emploi solidaire pour environ 20 000 téléphones recyclés par an. En plus de remettre des téléphones dans le circuit, cela favorise l’insertion professionnelle dans ces métiers du recyclage, qui sont extrêmement intéressants.

20 000, vous disiez un emploi pour 20 000 téléphones. Donc vous en avez récupéré 900 000 l’année dernière. Si on fait le calcul, cela représente environ 40 emplois solidaires. J’ai lu qu’Orange, quand vous repreniez un téléphone – vous parliez de la cote Argus du téléphone portable – est-ce qu’il y a un Argus global, ou est-ce que vous, Orange, les reprenez plus cher que leur valeur estimée ?

Non, il y a une argus globale. Globalement, tout le monde est à peu près sur les mêmes prix. C’est en fonction de l’état du téléphone, de sa puissance, évidemment aussi, et de son âge.

Et de son âge.

Mais globalement, ce qui est intéressant à voir, c’est que le métier du recyclage va se développer parce que les usages changent. En 2018, vous aviez 8 % des gens, comme vous et moi, qui achetaient des téléphones recyclés. Aujourd’hui, on est à plus de 20, 25 %.

Donc voilà, c’est quelque chose qui a évolué très, très vite.

Ce sont des choses qu’on observe aussi dans l’habillement. Il y a tout un tas d’évolutions sociétales qui montrent une prise de conscience : on n’a pas forcément besoin d’un produit neuf à chaque fois. Et le téléphone reconditionné est garanti 24 mois. Il repart avec des caractéristiques très proches du neuf.

Donc, dans cette future boutique green, le 12 juin – on est les premiers à la lancer dans 6000 chronos – mais vous réservez la surprise pour le 12. Grosso modo, qu’est-ce qu’on va pouvoir y trouver ? Qu’est-ce que le client Orange peut attendre dans cette boutique ?

Il va y trouver, en pourcentage, beaucoup plus de téléphones recyclés que dans une boutique dite classique. Il trouvera aussi des accessoires 100 % recyclés. Car aujourd’hui, un téléphone, c’est aussi tous les accessoires autour. On a beaucoup d’objets périphériques. J’en profite pour dire qu’on les recycle aussi, les chargeurs. Ils sont recyclés à travers une filière. Et puis, on garde quelques surprises. La boutique en elle-même est équipée d’écrans à économie d’énergie, et il y a toute une conception du mobilier orientée vers le développement durable.

Il y a une conception globale qui va dans le sens du recyclage et de l’économie d’énergie, forcément.

Exactement. Et il n’y a pas que les téléphones mobiles. Aujourd’hui, quand votre box est abîmée ou a pris l’orage, quand vous la changez dans une boutique Orange, dans 95 % des cas, vous recevez une box ayant déjà eu un usage. Après chaque restitution de box, elle passe par une filière. On la vérifie, on la remet en état, on la reconditionne. Et dans 95 % des cas, elle est remise dans le circuit. C’est un circuit vertueux.

Très bien, merci beaucoup. En tout cas, le message, vous l’avez compris : si vous avez des portables chez vous, ne les laissez pas dans les tiroirs, ils ont une valeur recyclée. Merci beaucoup Vincent Parizeau d’être venu sur le plateau de Télé 6 minutes chrono pour nous expliquer un peu la filière de recyclage solidaire d’Orange. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.