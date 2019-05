Un loup a-t-il attaqué un veau à moins de 100 km de Lyon ?

Un éleveur bovin de l'Ain a retrouvé la dépouille d'un veau dévoré à moins de 100 kilomètres de Lyon. Selon lui, il s'agit d'une attaque de loup.

Fin 2017, les agriculteurs avaient manifesté à Lyon contre le futur plan loup (photo d'illustration). Les canidés reviennent régulièrement dans les débats. Selon nos confrères du Progrès, un éleveur bovin de la Burbanche dans l'Ain a retrouvé un veau de quatre jours en partie dévoré. Selon lui, il s'agit d'une attaque de loup.

L'office national de la chasse et de la faune sauvage a effectué des relevés et constats, et attaché le corps du veau pour observer un éventuel retour du carnivore vers sa proie. Dans la nuit du mardi à mercredi, un animal est bien revenu, et a pu être photographié. Des analyses génétiques vont être réalisées pour tenter de savoir s'il s'agit bien d'un loup ou d'un croisement.