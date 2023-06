À partir du 8 juillet, à Saint-Pierre-de-Chandieu, les Lyonnais pourront expérimenter un labyrinthe de 4 hectares, dans un champ de maïs transformé en un parcours de 5 km. Au programme, 1h30 de programmes d’activité.

Pop Corn Labyrinthe est de retour du 8 juillet jusqu’en septembre, à Saint-Pierre-de-Chandieu. Un champ de maïs de 4 hectares, prêté par un agriculteur pour l’été, sera transformé en un parcours de 5 km de labyrinthe, offrant 1h30 d’activités diverses, comme expliqué sur le site.

La mission est simple : il s’agit de trouver la sortie. À l’intérieur du labyrinthe, les participants trouveront des activités ludiques tout au long de leur parcours, comme des jeux de mémoire, de stratégie, un baby-foot… Il faut marquer le plus de points possible tout en trouvant la sortie le plus vite, en 1h30 maximum, donc. On peut participer seul ou en équipe.

Cette installation a également pour but de renforcer les liens entre les citadins et le monde rural, puisque l’association Passion Céréales a participé à l’installation de panneaux informatifs sur la culture de maïs, la faune, la flore, l’agriculture…

Des aires de pique-nique sont implantées à l’entrée, et il est possible de faire ces mêmes activités de nuit. Le billet est à réserver en amont sur le site ou en appelant le 07 65 70 80 66. Il coûte entre 7 et 9 € par personne.